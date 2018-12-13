"Офіс з просування експорту" очолив Андрій Демчук

До цього він працював директором департаменту залучення інвестицій Мінекономрозвитку.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі призначив Андрія Демчука директором державного закладу "Офіс по просуванню експорту".

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Про це повідомляє прес-служба міністерства.

"Андрій Демчук працював директором департаменту залучення інвестицій Мінекономрозвитку з квітня 2016 року. Має значний досвід у сфері інвестиційного банкінгу – з 2004 року працював у низці інвестиційних фондів і банків у Швейцарії. Має докторський ступінь з економіки та фінансів Лозаннського університету (Швейцарія). За освітою - математик і економіст", - сказано в повідомленні.

У Мінекономрозвитку зазначили, що після призначення директора державна установа продовжує реалізацію проектів і завдань, раніше покладених на консультативно-дорадчий орган "Офіс по просуванню експорту": надання експортних послуг, експортних консультацій, освітніх проектів для експортерів, торговельні місії та виставки в країнах, ринки яких є перспективними для експорту українських товарів і послуг.

"Очікується, що консультативно-дорадчий орган Мінекономрозвитку "Офіс з просування експорту" буде ліквідовано до кінця року, а його функції та фахівці перейдуть до державної установи. Колишній керівник Офісу Мар'яна Каганяк залишається радником міністра економічного розвитку і торгівлі України, продовжить роботу над розширенням економічних можливостей жінок і співпраці з державною установою", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у березні Кабінет міністрів розпорядився створити Офіс з просування експорту, до цього функціонував у якості організації на базі проектної команди Міністерства економічного розвитку і торгівлі, у формі державної установи.