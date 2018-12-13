Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 18% річних

Ставка зберігається вдруге поспіль після аналогічного рішення у жовтні.

Національний банк України ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 18% річних вдруге поспіль - після аналогічного рішення в жовтні.

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Як сказано в матеріалах НБУ, в листопаді споживча інфляція становила 10% у річному вимірі і була близька до останнього прогнозу регулятора, а її прискорення порівняно з попередніми місяцями було очікуваним.

Відзначається, що надалі інфляція знижуватиметься і досягне цільового показника 5% на кінець 2020 року, як передбачено жовтневим прогнозом Національного банку.

Ключовим припущенням свого прогнозу Нацбанк назвав значний прогрес у продовженні співпраці України з Міжнародним валютним фондом у рамках нової програми Stand-By Arrangement, а також отримання пов'язаного фінансування від інших офіційних кредиторів.

За оцінками регулятора, разом ці чинники зумовили доволі стрімке поліпшення інфляційних очікувань домогосподарств, які, проте, продовжують істотно перевищувати інфляційні цілі Національного банку.

Відтермінувати досягнення мети щодо інфляції можуть подальший тиск на ціни з боку значного споживчого попиту, погіршення очікувань на тлі розгортання нового політичного циклу, геополітичні ризики й очікуване охолодження світової економіки.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк у жовтні вирішив зберегти облікову ставку на рівні 18% річних після підвищення ставки двічі поспіль - у липні до 17,5% і в вересні до 18% річних.

Максимальне історичне значення облікової ставки на рівні 30% річних діяло в Україні з 4 березня до 28 серпня 2015 року.