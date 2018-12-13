НБУ з 11 січня змінить управління ліквідністю банків

Поточного року в банківській системі відбулося скорочення профіциту ліквідності, і ця тенденція може продовжитися у 2019 році.

Національний банк України з 11 січня 2019 року змінює операційний дизайн своєї монетарної політики для гнучкого реагування на зміни ліквідності банківської системи країни.

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Як йдеться в матеріалах НБУ, основними операціями нового дизайну будуть тендери як з розміщення депозитних сертифікатів строком на 14 днів, так і з рефінансування на цей же термін.

Ставка за 2-тижневим депозитними сертифікатами і ставка за 2-тижневим кредитами рефінансування будуть встановлюватися на рівні облікової ставки.

Тендери з надання рефінансування та розміщення депозитних сертифікатів не будуть обмежуватися в обсягах, що посилить роль облікової ставки в якості орієнтира вартості міжбанківських кредитних ресурсів.

Коридор ставок за операціями постійного доступу на строк овернайт залишиться незмінним: облікова ставка плюс 2 п. п. - для кредитів рефінансування, облікова ставка мінус 2 п. п. - для депозитних сертифікатів.

Рпазом з тим Нацбанк припинить проводити тендери з надання ліквідності строком на 90 днів, оскільки на сьогодні зацікавленості банків у такій рефінансування немає.

При цьому регулятор відмовиться від проведення тендерів з рефінансування щотижня і розміщення депозитних сертифікатів двічі в тиждень. Позачергові тендери, як і раніше, будуть проводитися в залежності від ситуації на грошово-кредитному ринку та стану ліквідності банків.

У НБУ пояснили, що поточного року в банківській системі відбулося скорочення профіциту ліквідності, і ця тенденція може продовжитися в 2019 році.

"В результаті протягом року банківська система може перейти в стан дефіциту ліквідності. Під час такого переходу стан ліквідності банківської системи може бути нестійким: мінятися від профіциту до дефіциту і навпаки", - наголошується в документі.

Крім того, регулятор вважає, що ліквідність може бути сегментованою, тобто нерівномірно розподілятися між банками, що і викликає необхідність зміни операційного дизайну в напрямі більшої гнучкості.

За оцінками НБУ, модернізація операційного дизайну сприятиме ефективному виконанню Національним банком його операційної цілі навіть при нестійкій ліквідності.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк сьогодні, 13 грудня, зберіг облікову ставку на рівні 18% річних. Ставка зберігається другий раз поспіль після аналогічного рішення в жовтні.

До цього Нацбанк підвищував ставку двічі поспіль - у липні до 17,5% і у вересні до 18% річних.

Максимальне історичне значення облікової ставки на рівні 30% річних діяло в Україні з 4 березня до 28 серпня 2015 року.