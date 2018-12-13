Коли Україна отримає транш МВФ: у Нацбанку назвали можливу дату та суму

НБУ очікує отримання траншу МВФ у рамках нової програми в розмірі від 1,4 до 1,9 млрд дол. до Різдва.

Національний банк України очікує позитивного рішення Ради директорів Міжнародного валютного фонду і отримання першого траншу в рамках нової програми в розмірі від 1,4 до 1,9 млрд дол. до Різдва. Про це повідомив журналістам голова НБУ Яків Смолій.

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Він нагадав, що засідання Ради директорів МВФ щодо українського питання заплановано на вівторок, 18 грудня.

«Ми очікуємо позитивного рішення за програмою стенд-бай на заміну чинній сьогодні програмі розширеного фінансування і очікуємо, що черговий транш надійде після прийняття рішення, тобто до Різдва», - сказав Смолій.

За його словами, сума траншу становитиме від 1,4 до 1,9 млрд дол., але це попередній прогноз, оскільки остаточна сума буде після засідання Ради директорів МВФ.

Довідка УНІАН. Міжнародний валютний фонд попередньо погодив з українською владою нову 14-місячну програму stand-by обсягом 3,9 млрд дол., яка підлягає затвердженню Радою директорів Фонду. Фонд анонсував розгляд цього питання після схвалення українським парламентом державного бюджету на 2019 рік відповідно до рекомендацій МВФ і підвищення тарифів на газ та опалення для домогосподарств.

23 листопада, напередодні інциденту в Азовському морі, міністр фінансів України Оксана Маркарова заявила, що Кабінет міністрів і парламент виконали попередні умови для старту нової програми.

Своєю чергою МВФ офіційно підтвердив відсутність юридичних обмежень щодо продовження співпраці з Україною після запровадження воєнного стану.