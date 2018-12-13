У Нацбанку розповіли про ситуацію на валютному ринку

За словами голови НБУ, події в Азовському морі справили незначний короткостроковий вплив на валютний ринок України.

Події в Азовському морі мали лише незначний короткостроковий вплив і вже через кілька днів після оголошення воєнного стану не позначалися на ситуації на валютному ринку України.

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Про це повідомив журналістам голова Національного банку України Яків Смолій під час брифінгу.

«Якщо в жовтні середньоденний обсяг чистої пропозиції валюти від клієнтів становив 12 млн дол. США, то в листопаді він зріс до 22 млн, а з початку грудня досягнув 61 млн доларів», - сказав Смолій.

За його словами, внаслідок цього, Нацбанк дістав можливість поповнювати резерви, і чиста купівля валюти регулятором з початку четвертого кварталу перевищила 700 млн дол. США.

У свою чергу, заступник голови НБУ Дмитро Сологуб зазначив, що регулятор не бачить падіння валютної виручки українських експортерів.

«Ми не бачимо падіння обсягів валютної виручки. Ми також говорили про це з компаніями металургійного сектору. Ми не бачимо значного ефекту», - сказав він.

При цьому Сологуб зазначив, що судноплавство відновилося, і ця ситуація не нова для українських металургів, які вже з літа почали переорієнтовувати транспортні потоки через чорноморські порти.

Довідка УНІАН. В Україні з 28 листопада діє військовий стан терміном на 30 днів у 10 областях країни, розташованих уздовж російського кордону і придністровської ділянки українсько-молдавського кордону, а також уздовж узбережжя Чорного і Азовського морів.

На тлі новин про запровадження воєнного стану національна валюта України знецінилася на міжбанківському валютному ринку 26 листопада на 15 копійок, 27 листопада - на 23 копійки, 28 листопада - на 18 копійок. У четвер, 29 листопада, ситуація на міжбанку стабілізувалася, а в п'ятницю, 30 листопада, гривня зміцнилася на 13 копійок.