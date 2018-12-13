Бюджет затвердили з доходами і видатками обсягом понад 57 млрд грн. Під час доопрацювання кошторису депутати збільшили дохідну частину на суму близько 2 млрд грн.

Київрада затвердила бюджет столиці на 2019 рік з доходами і видатками обсягом понад 57 млрд грн.

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Як передає кореспондент УНІАН, рішення було прийнято сьогодні на засіданні сесії Київради. За нього проголосували 87 із 102 депутатів.

За словами голови постійної комісії Київради з питань бюджету Андрія Страннікова, проектні показники бюджету на 2019 рік після опрацювання в бюджетній комісії Київради були збалансованими, дохідну частину вдалося збільшити на 1 млрд 897 млн грн.

«Таким чином, підсумовуючи, якщо розкласти всі кошти проекту бюджета міста Києва на наступний рік, ми матимемо такі показники: пропонується доходи затвердити в розмірі 56,9 млрд грн, видатки в сумі 56,9 млрд грн», - заявив Странніков під час презентації проекту.

Водночас, в ході обговорення бюджетної політики на наступний рік у сесійній залі дохідну частину вирішено було збільшити спочатку на 300 млн грн, потім - ще на 260 млн грн.

«Таким чином, бюджет в цілому з усіма правками буде 57 млрд 421 млн грн», - сказав Странніков.

260 млн грн, додані до очікуваних надходжень 2019 року, депутати вирішено спрямувати на будівництво метро на Виноградар, щоб збалансувати показники надходжень і видатків головного кошторису міста.

Під час доповіді Странніков поінформував, що у структурі надходжень до бюджету найбільші суми - 53% - очікуються від сплати ПДФО (22,2 млрд грн), 14% - єдиний податок (5,7 млрд грн), 12% - плата за землю (5,1 млрд грн), 10% - податок на прибуток підприємств (4,2 млрд грн).

Щодо формування видаткової частини бюджету Странніков зауважив, що збільшено, порівняно з проектом у першому читанні, фінансування на житлово-комунальне господарство на дещо більше 1,3 млрд грн – до 5,5 млрд грн. Також додано фінансові ресурси на освіту – 436 млн грн, і тепер фінансування становитиме наступного року загалом 17,9 млрд грн); на транспортну інфраструктуру додано 314 млн грн, і загальні видатки тепер становитимуть 6,9 млрд грн; на спорт - 72 млн грн, і видатки загалом становитимуть близько 847 млн грн. Також додано близько 70 млн грн на галузь культури і мистецтва, що відповідатиме річним видаткам обсягом 1,4 млрд грн.

За словами Страннікова, на охорону здоров’я в бюджеті передбачено видатки обсягом 10,7 млрд грн, на соціальний захист – 8,7 млрд грн, на державне управління – 1,6 млрд грн, на обслуговування місцевого боргу – 1,279 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, 4 грудня Київрада взяла до розгляду проект бюджету столиці на 2019 рік з доходами і видатками обсягом майже 55 млрд грн.

Сьогодні, 13 грудня, депутати затвердили програму соціально-економічного розвитку Києва на 2019 рік, яка безпосередньо пов’язана з бюджетом столиці. Її капітальні видатки затверджені в обсязі майже 13,5 млрд грн при тому, що в першому читанні передбачались капітальні видатки в розмірі трохи менше 12 млрд грн.