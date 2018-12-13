Нова програма України з МВФ: розмір першого траншу стане відомий 18 грудня

МВФ і Україна погодили нову програму stand-by обсягом 3,9 млрд дол. США.

Міжнародний валютний фонд і Україна узгодили нову програму stand-by обсягом 3,9 млрд дол. США, яка буде затверджена Радою директорів Фонду. Розмір першого траншу стане відомий 18 грудня.

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Про це заявив голова Департаменту комунікацій МВФ Джеррі Райс на брифінгу у Вашингтоні.

«Україна і МВФ досягли угоди на рівні правління за новою програмою stand-by, і вона буде затверджена на рівні 3,9 млрд дол. США. Це рішення буде розглянуто 18 грудня», - сказав Райс.

Він додав, що також 18 грудня буде названо суму першого траншу.

Райс зазначив, що український уряд підтвердив свій намір продовжувати реформи в сфері макроекономіки і реформи для залучення інвестицій, а також для досягнення стійкого зростання економіки.

Як повідомляв УНІАН, МВФ призначив на 18 грудня Раду директорів з питання співпраці з Україною.

Раніше Міжнародний валютний фонд попередньо погодив з українською владою нову 14-місячну програму stand-by обсягом 3,9 млрд дол., яка підлягає затвердженню Радою директорів Фонду. Фонд анонсував розгляд цього питання після схвалення українським парламентом державного бюджету на 2019 рік відповідно до рекомендацій МВФ і підвищення тарифів на газ і опалення для домогосподарств.

Напередодні інциденту в Азовському морі міністр фінансів України Оксана Маркарова заявила, що Кабінет міністрів і парламент виконали попередні умови для старту нової програми.

У свою чергу, МВФ офіційно підтвердив відсутність юридичних обмежень щодо продовження співпраці з Україною після введення в країні воєнного стану.