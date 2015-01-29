Обвал російського рубля продовжився сьогодні вранці

09:21, 29 січня 2015
Фінанси
4930

Рубль падає вже тривалий час через дешеву нафту і санкції проти Росії.

Попытки остановить падение рубля оказались безрезультатными / cbr.ru

На відкритті сьогоднішніх торгів рубль упав до долара і євро.

Про це повідомляє Газета.ru.

Курс долара піднявся на 0,46% до 68,34 руб.

Читайте такожЕксперти вважають, що відключення від SWIFT ізолює всю Росію: "це досить важке покарання"Євро додав 0,39% і дорівнює 77,20 руб.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter