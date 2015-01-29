Обвал російського рубля продовжився сьогодні вранці
09:21, 29 січня 2015Фінанси
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Рубль падає вже тривалий час через дешеву нафту і санкції проти Росії.
Спроби зупинити падіння рубля виявилися безрезультатними / cbr.ru
На відкритті сьогоднішніх торгів рубль упав до долара і євро.
Про це повідомляє Газета.ru.
Курс долара піднявся на 0,46% до 68,34 руб.
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