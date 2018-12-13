Нацбанк продовжив обмеження на валютному ринку

НБУ продовжив дію норми про обов'язковий продаж 50% валютної виручки експортерами до 6 лютого.

Національний банк України продовжив дію норми про обов'язковий продаж 50% валютних надходжень на користь юридичних осіб до 6 лютого 2019 року включно, або до введення в дію Закону України «Про валюту і валютні операції».

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Як повідомляється на сайті НБУ з посиланням на постанову №138, рішення прийнято для підтримки стабільності валютного ринку України.

Регулятор нагадав, що підлягають продажу надходження в іноземній валюті 1-ї групи класифікатора, у банківських металах та в російських рублях.

Продаж буде здійснюватися без доручення клієнта і виключно на наступний робочий день після зарахування надходжень на розподільчий рахунок.

Також в НБУ нагадали, що з 7 лютого 2019 року в Україні буде черговий етап валютних пом'якшень, включаючи дерегуляцію інвестицій за кордон, спрощення транскордонних операцій з валютою і купівлі валюти на міжбанківському ринку для клієнтів банків.

Довідка УНІАН. Прийнятий Верховною Радою Закон України «Про валюту і валютні операції» набув чинності 7 липня 2018 року і вводиться в дію через сім місяців перехідного періоду з цієї дати.

Введення закону в дію передбачає ряд кроків щодо пом'якшення валютного регулювання в Україні, включаючи розширення граничного терміну розрахунків за експортно-імпортними контрактами до 365 днів, скасування валютного контролю експортно-імпортних операцій на суму до 150 тис. грн та індивідуальних валютних ліцензій.

Також будуть скасовані санкції у формі заборони на ведення зовнішньоекономічної діяльності за порушення термінів розрахунків і буде дозволена online-купівля валюти фізичним особам.