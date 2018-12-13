ЄС виділяє 4 мільйони євро на гуманітарну допомогу населенню окупованого Донбасу

Євросоюз хоче допомогти населенню окупованих територій у зимовий період.

Європейський Союз виділяє додаткові 4 мільйони євро для продовження надання гуманітарної допомоги на сході України з настанням зими.

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Як сказано у повідомленні на сайті Європейської комісії, з 2014 року загалом на гуманітарну допомогу України в ЄС виділили 116 мільйонів євро.

"Цивільне населення на сході України продовжує страждати після чотирьох років конфлікту. Європейський Союз продовжує підтримувати усіх тих, хто цього потребує, де би вони не жили. Це наше гуманітарне і моральне зобов'язання. Нове фінансування дозволить нам надати допомогу на неконтрольованих урядом територіях, де гуманітарна ситуація залишається дуже складною", - заявив комісар з гуманітарної допомоги та кризового менеджменту Христос Стиліанідес.

У повідомленні сказано, що ці кошти мають допомогти найбільш вразливим групам населення на неконтрольованих урядом України територіях у зимовий період, і зокрема завдяки забезпечення населення обігрівачами.

Фінансовані гуманітарні проекти ЄС як на контрольованій, так і на неконтрольованій урядом України територій включають надання продовольчої допомоги, ремонт житла, водопостачання і санітарні послуги, освіту в умовах надзвичайних ситуацій, медичну допомогу і протимінну діяльність.