Скільки коштуватиме долар: офіційний курс гривні на 14 грудня
20:06, 13 грудня 2018Фінанси
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Офіційний курс НБУ на 14 грудня: 100 USD – 2786.7006 грн; 100 EUR – 3168.7573 грн.
Поточні котирування на 6 копійок вищі за рівень закриття вчорашніх торгів / фото УНІАН
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 14 грудня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 2786.7006 (13 грудня – 2780.8135)
100 EUR – 3168.7573 (13 грудня – 3155.1110)
У четвер, 13 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 27,74/27,78 грн/дол.
Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, поточні котирування на 6 копійок вищі за рівень закриття вчорашніх торгів.
Котирування гривні до євро перебували на рівні 31,47/31,51 грн/євро.
За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку станом на 12:00 становило 27,8775 грн/дол.
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