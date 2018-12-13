Скільки коштуватиме долар: офіційний курс гривні на 14 грудня

Офіційний курс НБУ на 14 грудня: 100 USD – 2786.7006 грн; 100 EUR – 3168.7573 грн.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 14 грудня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2786.7006 (13 грудня – 2780.8135)

100 EUR – 3168.7573 (13 грудня – 3155.1110)

У четвер, 13 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 27,74/27,78 грн/дол.

Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, поточні котирування на 6 копійок вищі за рівень закриття вчорашніх торгів.

Котирування гривні до євро перебували на рівні 31,47/31,51 грн/євро.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку станом на 12:00 становило 27,8775 грн/дол.