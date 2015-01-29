Прибуток найбільшого німецького банку за рік зріс у 2,5 разу

Чистий прибуток найбільшого німецького банку Deutsche Bank у 2014 році зріс у 2,5 разу - до 1,7 мільярда євро проти 681 мільйона євро роком раніше, йдеться у фінансовій звітності компанії, повідомляє РИА Новости.

Прибуток в перерахунку на акцію становив 1,31 євро проти 0,62 євро роком раніше. Виручка збереглася на рівні минулого року в 31,95 мільярда євро.

Витрати з податку на прибуток становили 1,4 мільярда євро проти 775 мільйонів в 2013 році. Діюча податкова ставка склала 46% проти 53% в 2013 році.

Чистий прибуток за підсумками четвертого кварталу 2014 року становив 441 мільйон євро проти збитку в 1,4 мільярда євро роком раніше. Прибуток в перерахунку на акцію становив 0,31 євро проти збитку в 1,26 євро за акцію роком раніше.

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Deutsche Bank був заснований у 1870 році і є найбільшим банківським концерном Німеччини. До складу концерну входять комерційні, іпотечні, інвестиційні банки, лізингові компанії та інші підрозділи. Штаб-квартира банку знаходиться у Франкфурті-на-Майні.