США завершили листопад з рекордним дефіцитом бюджету

Минулого місяця було зафіксовано максимальний для цього місяця дефіцит бюджету в історії країни, оскільки витрати вдвічі перевищили доходи.

Дефіцит бюджету США в листопаді 2018 року сягнув 205 мільярдів доларів у порівнянні з 139 мільярдів доларів роком раніше, свідчать дані Міністерства фінансів країни.

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Аналітики, опитані агентством Reuters, прогнозували дефіцит у розмірі 188 мільярдів доларів минулого місяця, повідомляє Росбалт.

Витрати у звітному періоді підскочили на 18% в річному вираженні і становлять 411 мільярдів доларів. Разом з тим надходження до бюджету скоротилися на 1% порівняно з листопадом 2017 року до 206 мільярдів доларів.

Таким чином, у листопаді було зафіксовано максимальний для цього місяця дефіцит бюджету в історії країни, оскільки витрати вдвічі перевищили доходи.

За перші два місяці фінансового року, що почався 1 жовтня, дефіцит бюджету США виріс на 51%, досягнувши 305,4 мільярда доларів, у порівнянні з 201,8 мільярда доларів за аналогічний період минулого року.

Витрати на військові програми Міністерства оборони у жовтні - листопаді збільшилися на 18% в річному вираженні. Витрати на виплату відсотків по державному боргу підскочили на 7%.

У перший повний фінансовий рік президентства Дональда Трампа дефіцит бюджету США зріс до 779 мільярдів доларів - до максимуму з 2012 року.

За даними Мінфіну, у фінансовому році, який завершився 30 вересня, дефіцит бюджету збільшився на 17% порівняно з попереднім фингодом, оскільки витрати підскочили на 3,2%, а доходи бюджету зросли лише на 0,4%. Це сталося після того, як Трамп наприкінці минулого року підписав законопроект, що передбачає зниження ставки податку на прибуток корпорацій з 35% до 21%.