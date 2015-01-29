Російський рубль впав нижче 69 за долар

Курс долара на Московській біржі, вартість якого на відкритті зросла більш ніж на 28 коп., продовжує зростати. До 11:00 мск курс долара подолав позначку в 69 руб. і на максимумі досяг позначки 69,23 руб., що на 1,2 руб. вище рівня закриття торгів 28 січня, повідомляє РБК.

Одночасно з цим курс євро перевалив за 78 руб. На максимумі він досяг позначки 78,044 руб., що на 1,1465 руб. вище рівня закриття попередніх торгів.

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Аналітики пов'язують послаблення рубля з тим, що світові ціни на нафту залишаються під тиском. Протягом сьогоднішніх торгів на біржі ICE вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent з поставкою в березні коливається між $48 і $49 за бар.

До 11:40 мск курс долара на Московській біржі становив 69,108 руб., що на 1,0735 руб. вище рівня вчорашнього закриття, курс євро - 78,015 руб., що на 1,1175 руб. вище рівня закриття торгів 28 січня.

Офіційний курс долара США до рубля, встановлений Банком Росії з 29 січня 2015 року, становить 67,1506 руб. Офіційний курс євро встановлений на рівні 76,2629 руб./€1.