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Гройсман назвав запоруку економічної стабільності в Україні

12:50, 14 грудня 2018
Фінанси
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Прем'єр-міністр Володимир Гройсман / REUTERS

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Про це під час конференції "Роль Верховного суду в забезпеченні прав і свобод людини" заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"У багатьох питаннях суд є фундаментальним і ключовим органом, щоб захистити інвестиції. І тоді у нас буде абсолютно інший підхід щодо залучення інвестицій в Україну, реінвестування національним бізнесом ресурсів у створення нових робочих місць", - сказав він.

Прем'єр вказав на те, що зараз Верховний суд України користується довірою у громадян і бізнесу.

"Сьогодні рішення Верховного суду викликають довіру. Для нас є ключовим відновлювати справедливість. Якщо ми говоримо про довіру, то довіру можна здобути через конкретні рішення. І те, що судова гілка влади повинна бути однією з найавторитетніших у країні - у мене немає ніяких сумнівів", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, раніше Гройсман заявляв, що запуск роботи в Україні антикорупційного суду стане гарантом захисту інвесторів у нашій країні - як внутрішніх, так і зовнішніх.

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Теги: #Гройсман#стабільність