Суд розморозив десятки рахунків фірм з оточення Януковича - ЗМІ

Рахунки були заарештовані у справі, яку веде Генпрокуратура.

Печерський суд Києва протягом місяця скасував арешти щонайменше 26 рахунків, які правоохоронці пов'язували з оточенням екс-президента Віктора Януковича.

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Про це йдеться в рішеннях, оприлюднених у Єдиному реєстрі, передає ЕП.

Рахунки були заарештовані у справі, яку веде Генпрокуратура. Слідство вважає, що в реєстраційні документи низки компаній внесли неправдиві відомості. Також ймовірні злочинці нібито сприяли відмиванню "брудних" грошей – їх дії передували легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом.

У цій справі кільком підприємствам за листопад-грудень вдалося зняти арешти зі своїх рахунків та сум ПДВ в системі електронного адміністрування.

Це "Аскор-Інвест", "Гендальф", "Фігаро Еволюшн", "Екотрейд 2016", "Фартісіма", "Фаршмаг", "Ін-Том".

Більшість з них фігурують також в інших провадженнях, зокрема, про розкрадання коштів «Укрзалізниці». Слідство у цій справі заявляло, що причетні фірми нібито належать синові екс-президента Олександру Януковичу.

Судді вирішили, що слідство не довело причетність компаній до злочинів і незаконність їхніх грошей.

Які суми зберігалися на арештованих рахунках, не відомо. Проте в кінці листопада джерела УП в Генпрокуратурі повідомляли, що оточення Януковича хотіло зняти арешт з 250 мільйонів доларів. В одній із справ арешт тоді залишився дійсним, однак, судячи з судових рішень, ці кошти фігурують також серед десятків рахунків, розморожених у листопаді.

Раніше повідомлялося про скасування арештів рахунків у банку Олександра Януковича. Гроші пізніше заарештовували в банку Порошенка.

У лютому 2018 року суд зняв арешт з рахунків компаній, пов'язаних з сином екс-президента: на них зберігалися майже 550 мільйонів гривень і більше 27 мільйонів доларів США.

Ці гроші були арештовані у справі про заволодіння державними коштами через регіональні відділення "Укрзалізниці".

Пізніше стало відомо, що майже 2 мільярди гривень, які знаходилися на депозитах підставних осіб у банку сина екс-президента, були виведені через банк чинного президента Петра Порошенка.