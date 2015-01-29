Лукашенко: білоруси самі винні в девальвації, які до мене претензії

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляє, що білоруська влада не планувала в кінці 2014 року девальвувати національну валюту, але населення зробило все для того, аби це сталося, пише «Білоруський партизан».

"Ми не збиралися девальвувати рубль. І я тоді сказав, що якщо ви будете бігати по обмінниках, ви нас підштовхнете до того, що ми будемо змушені, щоб не виснажити наші золотовалютні резерви, відпустити рубль у вільне плавання", - сказав Лукашенко на прес-конференції в четвер у Мінську.

"То які до мене претензії? Я знав, що ви, як справжні білоруси, мене не послухаєте. Ви за минулий рік купили 60 тис. автомобілів. Ви в даному випадку з Росії вивезли все, що було, з Москви і Пітера", - продовжив глава держави.

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"Біднота в Білорусі - не протиснутися на дорогах", - зауважив президент.

"Ми постаралися швидко, як вміємо, провести певні заходи. Вам добре відомі ці заходи... Поки вийшло, подивимося, як буде далі", - заявив він.

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Лукашенко також попросив пресу поменше писати про курс нацвалюти і девальвацію.

"Все це робиться спокійно, без особливого надриву. Фінанси люблять тишу. Я натякаю в цій аудиторії. Тихше, якщо ви хочете, щоб було краще", - порадив Лукашенко журналістам.