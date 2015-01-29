Центробанк США вважає, що американська економіка зростає впевненими темпами

Федеральна резервна система США повторила, що буде "терплячою", вирішуючи, коли підняти процентні ставки, і повідомила, що американська економіка рухається в правильному напрямку, незважаючи на турбулентність світових ринків, пише Reuters.

"Комітет (із операцій на відкритому ринку) вважає, що може бути терплячим з початком нормалізації грошово-кредитної політики", - йдеться в заяві ФРС, випущеній за підсумками першого в 2015 році засідання керівництва американського центробанку.

ФРС визнала, що інфляція в США продовжила зниження щодо довгострокового орієнтира регулятора, а ринкові індикатори цін впали, що стало негативнішою оцінкою інфляційного тиску, ніж у грудні.

Однак загальний тон ФРС залишився оптимістичним, що дозволяє чекати підвищення ключової ставки, що знаходиться в діапазоні 0,00-0,25 відсотка, у поточному році. Ряд чиновників ФРС і економістів вказували раніше, що підвищення ставок, перше за майже 10 років, швидше за все, відбудеться між червнем і вереснем.

ФРС не представила новий економічний прогноз, а голова центробанку Джанет Єллен не проводила прес-конференцію за підсумками засідання.

Читайте такожМВФ погіршив прогноз щодо ВВП Росії у 2015 році зі слабкого зростання до падіння на 3%Текст заяви ФРС слідує за грудневим комюніке, в якому центробанк повідомив, що буде терплячим у справі підвищення ставок. Тоді ж Єллен сказала на прес-конференції, що слово "терплячий" означає як мінімум два засідання.

У грудневому комюніке також ішлося, що нові формулювання узгоджуються з попередніми заявами ФРС, яка мала намір утримувати ставки біля нуля "значний час" після третього раунду скупки облігацій, що завершився в жовтні 2014 року.

Однак із комюніке за підсумками останнього засідання було виключено згадку про попередні заяви.

ФРС тепер вважає, що "економічна активність розширюється впевненими темпами", а не "помірними темпами", про які йшлося в грудневому заяві.

"Стан ринку праці продовжив поліпшуватися завдяки сильному зростанню робочих місць і скороченню безробіття", - йдеться в нинішньому комюніке.

Його текст було ухвалено одноголосно.