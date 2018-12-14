Банк та фонд підписали відповідну угоду з реалізації програми підтримки малого та середнього бізнесу в Україні.

Банк "Львів" став партнером Німецько-українського фонду в напрямку реалізації програм підтримки фінансування малого і середнього бізнесу в Україні.

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На прес-конференції в УНІАН керівництво фонду і банку підписали відповідну угоду про партнерство, а також кредитні угоди для фінансування українських малих і середніх підприємств на суму 3 мільйони євро, частина з яких буде надана у гривні в рамках ініціативи Євросоюзу EU4Business.

Як зазначив у ході церемонії підписання керівник фонду Валерій Майборода, з новим партнером фонд зможе розширити фінансування малого і середнього бізнесу в західному регіоні, а згодом - і по всій території України.

"Поки що це 30 мільйонів гривень, але ми будемо збільшувати ліміт для банку вже наступного року. І за іншими програмами банк також може взяти участь", - сказав він.

Голова правління банку "Львів" Ашот Абраамян зазначив, що співпраця з фондом дасть банку можливість надавати підприємцям більш довгострокові інвестиційні кредити в гривні за ставками нижче ринкових.

"Ми підписали договір про співпрацю на 3 мільйони євро в цілому, з яких 1 мільйон – гривні, 2 мільйони євро. Ми плануємо їх дуже швидко розмістити, протягом максимум 6 місяців, і сподіваємося, що зможемо потім збільшити обсяги фінансування", - сказав він.

Виконавчий директор фонду Олег Стрынжа, у свою чергу, зазначив, що напрямок є перспективним для України, так як недокредитованность малого і середнього бізнесу, за оцінками експертів, в країні сягає 10 мільярдів євро.

"У нас в цілому до 40 мільйонів євро активів, але це програми револьверного характеру - якщо малий бізнес повертає гроші, вони стають доступні іншим банкам партнерам", - пояснив він.

Відповідно до кредитних угод, банк буде надавати кредити малому і середньому бізнесу в рамках програми мікрокредитування і нової програми фонду з підтримки фінансування інвестиційних проектів малого та середнього бізнесу, що реалізуються у співпраці з ініціативою Євросоюзу EU4Business.

За програмою підтримки інвестицій малого та середнього бізнесу кредити будуть надаватися підприємцям у сфері сільського господарства, переробної промисловості, готельно-ресторанного бізнесу та енергоефективних проектів.

Довідка УНІАН. Німецько-український фонд (НУФ) є небанківська установа, створене у 1999 році. Учасниками фонду є Національний банк і Міністерство фінансів України, а також Німецький банк розвитку KfW. Поточне управління діяльністю НУФ здійснює Міністерство фінансів України.