Кабмін запропонує "руку допомоги" малозабезпеченим для відкриття бізнесу

На сьогодні пілотний проект працює на території шести областей.

Міністерство соціальної політики підготувало законопроект про нову систему допомоги на відкриття власної справи для малозабезпечених.

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Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева, повідомила прес-служба міністерства.

Згідно з повідомленням, законопроект розроблений з урахуванням досвіду пілотного проекту «Рука допомоги» Мінсоцполітики за підтримки Світового банку. Проект понад рік діє на території Львівської, Харківської та Полтавської областей, а також в окремих територіальних громадах Донецької, Житомирської та Чернігівської областей.

«Ми бачимо, що досвід пілотного проекту «Рука допомоги» довів свою спроможність та ефективність. Очевидно, що пора його поширити на всю країну. Тому ми розробили відповідний законопроект, який будемо подавати до Верховної Ради, незважаючи на передвиборну лихоманку. Я переконаний, що такий законопроект має всі шанси бути прийнятим», - цитує Реву прес-служба міністерства.

Проект відрізняється від попередніх тим, що не передбачає надання «живих» коштів.

«Головне, що ми зробили, - це відійшли від практики надання безповоротної фінансової допомоги підприємцям. Ідея полягала в тому, щоб людина написала бізнес-план, а ми могли б придбати необхідне обладнання та матеріали, допомагали у період становлення. Це та сама ідея, яка реалізована в інших країнах у вигляді бізнес-інкубаторів», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, у серпні Міністерство економічного розвитку і торгівлі України та обласні державні адміністрації почали спільну роботу зі створення регіональної мережі центрів підтримки підприємництва.