Після вихідних долар і євро подешевшають
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 17 грудня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
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100 USD США – 2783.7123 (14 грудня – 2786.7006)
100 EUR – 3141.4193 (14 грудня – 3168.7573)
У п'ятницю, 14 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 27,88/27,91 грн/дол.
Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, поточні котирування на 13 копійок нижчі за рівень закриття вчорашніх торгів.
Котирування гривні до євро встановилися на рівні 31,43/31,46 грн/євро.
За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку станом на 12:00 становило 27,8268 грн/дол.