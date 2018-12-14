Після вихідних долар і євро подешевшають

Офіційний курс НБУ на 17 грудня: 100 USD – 2783.7123 грн; 100 EUR – 3141.4193 грн.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 17 грудня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2783.7123 (14 грудня – 2786.7006)

100 EUR – 3141.4193 (14 грудня – 3168.7573)

У п'ятницю, 14 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 27,88/27,91 грн/дол.

Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, поточні котирування на 13 копійок нижчі за рівень закриття вчорашніх торгів.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 31,43/31,46 грн/євро.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку станом на 12:00 становило 27,8268 грн/дол.