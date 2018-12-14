НБУ розширив перелік підстав для позапланових перевірок банків

Рішення прийнято для посилення захисту вкладників і кредиторів.

Національний банк розширив перелік підстав для проведення позапланових інспекційних перевірок банків, залишивши за собою право на проведення такої перевірки, ревізії виконання банком установлених вимог або обмежень.

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Як повідомляється на сайті НБУ з посиланням на постанову №136, яке набирає чинності 15 грудня, рішення прийнято для посилення захисту вкладників та кредиторів банків.

Цією ж постановою регулятор передбачив можливість запрошення представників об'єкта перевірки на засідання Комітету НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності банків за пропозицією регулятора або за клопотанням самого об'єкта перевірки.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк у травні змінив підходи до планування інспекційних перевірок банків, встановивши залежність періодичності перевірок від величини банку й оцінки ризиків, проведеної під час безвиїзного банківського нагляду.