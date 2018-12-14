Експорт українських товарів зріс до $39 мільярдів

Частка ЄС у загальному обсязі експорту досягла 42,4%.

Обсяг експорту українських товарів у січні-жовтні поточного року зріс на 10,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 38,79 млрд доларів.

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Як повідомляє Державна служба статистики, частка Європейського Союзу в загальному обсязі експорту досягла 42,4%, а зростання зовнішньої торгівлі в цьому сегменті становило 16,1%.

«Помітне і зростання експорту до країн Азії, зокрема, В'єтнаму та Індонезії (45,6% і 39,5% відповідно). Традиційно зростає торгівля на ринку країн Близького Сходу. За 10 місяців зафіксовано також зростання експорту до США - на 34,4%», - зазначається у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, зовнішньоторговельний баланс України за дев'ять місяців 2018 року зведено з дефіцитом у 3,45 млрд дол., що утричі більше за дефіцит в аналогічному періоді попереднього року в розмірі 1,1 млрд дол.