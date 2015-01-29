НБУ на сьогоднішньому аукціоні продавав банкам долари вже по 15,94 грн

Національний банк України на валютному аукціоні для визначення рівноважного курсу 29 січня продав банкам 3 млн дол. США за середньозваженим курсом 15, 9431 грн/дол., повідомляється на сайті регулятора.

«Загальний обсяг задоволених заявок учасників аукціону - 3 млн дол. США. Середньозважений курс гривні за результатами аукціону - 15,9431 грн за 1 долар», - йдеться в повідомленні.

За інформацією НБУ, загальний обсяг заявок суб'єктів ринку становив 11,1 млн дол., мінімальний курс (курс відсікання) - 15,9330 грн/дол.

Читайте такожГривня на міжбанку знизилася до 16,37 за доларЯк повідомляв УНІАН, Нацбанк на валютному аукціоні 28 січня продав банкам 3 млн дол. США за середньозваженим курсом 15,8755 грн/дол.

Регулятор із 5 листопада щодня проводить валютні аукціони невеликих обсягів для пошуку рівноважного курсу.

Із 28 листопада НБУ прийняв рішення скоротити обсяг валюти для продажу з 5 млн дол. до 3 млн дол.