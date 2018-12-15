Лідери ЄС домовилися реформувати Єврозону

Крім реформи банківського союзу, на саміті обговорили також ініціативу створення бюджету Єврозони.

Лідери країн та урядів Європейського Союзу на саміті в Брюсселі в п'ятницю, 14 грудня, погодили пакет реформ для захисту Єврозони від фінансових криз.

Президент Європейської Ради Дональд Туск назвав два елементи цієї реформи, щодо яких вдалося досягнути згоди на саміті, передає Deutsche Welle.

По-перше, лідери погодилися створити спільний механізм для страхування на крайній випадок під час процедури фінансового оздоровлення банків.

"По-друге, ми погодилися надати Європейському стабілізаційному механізму (ESM) більші повноваження запобігати фінансовим кризам і управляти ними", - зауважив Туск.

ESM повинен у майбутньому отримати змогу надавати кредити країнам не тоді, коли їм загрожує дефолт, а раніше. Таким чином ESM має запобігати тому, щоб фінансові проблеми перетворювалися на тяжкі економічні кризи.

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За словами канцлера ФРН Анґели Меркель, крім реформи банківського союзу, на саміті обговорили також ініціативу створення бюджету Єврозони.

"Це буде частина бюджету ЄС", - уточнила вона. "Такий бюджет Єврозони повинен бути. Тепер міністри фінансів зроблять відповідні пропозиції. Ціль цього бюджету Єврозони - посилити конкурентоспроможність і сприяти інтегрованості країн-членів Єврозони", - зазначила Меркель.

Причиною ухвалення реформ є, зокрема, глобальна фінансова криза 2008 року, до якої країни ЄС у той час виявилися непідготовленими. Лідери країн і урядів ЄС доручили міністрам фінансів розробити конкретні пропозиції змін до угоди про ESM. У майбутньому ці зміни мають ратифікувати парламенти всіх країн-членів ЄС.

Раніше УНІАН повідомляв, що Єврокомісія має намір посилити роль євро на міжнародній арені. За задумом Єврокомісії, валюта євро має використовуватися, в першу чергу, для імпорту енергоносіїв, який щорічно складає в перерахунку близько 300 млрд євро.