Закон про держбюджет-2019 опубліковано в «Голосі України»

Закон набуде чинності 1 січня 2019 року.

Закон про державний бюджет України на 2019 рік опубліковано в газеті Верховної Ради «Голос України».

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Законом передбачено доходи держбюджету у сумі 1 трлн 26 млрд 131 млн 809,2 тис. грн, у тому числі доходи загального фонду - 928 млрд 507 млн 915 тис. грн та доходи спеціального фонду - 97 млрд 623 млн 894,2 тис. грн.

Видатки визначено в обсязі 1 трлн 112 млрд 129 млн 997,6 тис. грн, у тому числі видатки загального фонду - 1 трлн 5 млрд 767млн 548,6 тис. грн та видатки спеціального фонду - 106 млрд 362 млн 449 тис. грн.

Мінімальна заробітна плата становитиме 4173 грн.

Прожитковий мінімум на місяць на одну особу з 1 січня становитиме 1853 гривні, з 1 липня - 1936 гривень, з 1 грудня - 2027 гривень.

У держбюджеті передбачено виділити 102 млрд 489 млн 246,5 тис. грн на потреби нацбезпеки та оборони, на Пенсійний фонд - 167 млрд 512 млн 912,5 тис. грн, на охорону здоров'я - 39 млрд 350 млн 75,6 тис. грн.

Закон набуде чинності 1 січня 2019 року.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 23 листопада прийняла держбюджет України на 2019 рік з граничним обсягом дефіциту на рівні 89,989 млрд грн, або 2,3% ВВП. В основі затвердженого бюджету макроекономічний прогноз зі зростанням реального ВВП на 3% при інфляції 7,4%.