Британські банки вже цікавляться походженням грошей російських клієнтів

Британські банки через санкції Заходу проти Москви вже почали цікавитися походженням грошей своїх російських клієнтів.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook інвестор, екс-співвласник магазинів мобільного зв'язку «Евросеть» Євген Чичваркін.

Він пише, що днями отримав лист від дуже великого англійського банку.

"Шановний пане Чичваркін, у зв'язку з санкціями щодо Росії, потрудіться пояснити, звідки у Вас гроші, які у Вас є активи, які Ваші статки, як Ви отримали ці активи, скільки у Вас інвестицій у Сполученому Королівстві тощо", - написав банк.

Читайте такожГазпром детально роз'яснив суть запроваджених проти нього санкційЗа словами Чичваркіна, "ось я сто відсотків відзвітую по всьому, а що буде з тими каламутними персоналіями, які на чорт знає кого купили будинки й відкрили компанії, - це питання".

Російський бізнесмен сподівається, що не тільки Великобританія, але й уся Європа "прошерстить усіх наших пропутінців, чиновників і чекістів".

На думку Чичваркіна, інструкція банку - якщо щось не так, блокувати рахунок. "І це дуже мило. Готуйтеся, товариші", - підсумував він.