Офіційний курс гривні встановив новий антирекорд

Згідно з інформацією сайту Національного банку України, 29 січня з 14:00 Нацбанк установив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 доларів США - 1595.4336 (з 28 січня - 1586.9445);

100 євро - 1809.8599 (з 28 січня - 1794.1995);

10 російських рублів - 2.3759 (з 28 січня - 2.3401).

Читайте такожНБУ на сьогоднішньому аукціоні продавав банкам долари вже по 15, 94 грнЯк повідомляв УНІАН, Національний банк України у вівторок, 27 січня, з 14:00 встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 15,8996, що на 2 копійки нижче попереднього мінімального значення на рівні 15,8764 з 19 січня.