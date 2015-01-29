Офіційний курс гривні встановив новий антирекорд
15:20, 29 січня 2015Фінанси
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Нацбанк сьогодні сильно знизив офіційний курс гривні до нового історичного мінімуму.
Офіційний курс гривні сьогодні впав на 9 копійок / Фото УНІАН
Згідно з інформацією сайту Національного банку України, 29 січня з 14:00 Нацбанк установив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 доларів США - 1595.4336 (з 28 січня - 1586.9445);
100 євро - 1809.8599 (з 28 січня - 1794.1995);
10 російських рублів - 2.3759 (з 28 січня - 2.3401).
Читайте такожНБУ на сьогоднішньому аукціоні продавав банкам долари вже по 15, 94 грнЯк повідомляв УНІАН, Національний банк України у вівторок, 27 січня, з 14:00 встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 15,8996, що на 2 копійки нижче попереднього мінімального значення на рівні 15,8764 з 19 січня.
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