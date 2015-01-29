Україна залучила консультанта для реструктуризації держборгу - ЗМІ

Україна планує провести переговори з ключовими власниками євробондів про реструктуризацію боргів, найнявши як консультанта переговорів консалтингову компанію Lazard, повідомляє Reuters з посиланням на свої джерела.

«Це стало несподіванкою для багатьох фахівців з реструктуризації заборгованості. Відчуття, ніби Україну змусили прийняти таке рішення», - цитує Reuters своїх співрозмовників.

При цьому видання не повідомляє про можливі обсяги реструктуризації, але зазначає, що міністр фінансів України Наталія Яресько не виключила переговорів з кредиторами про держборг, обсяг якого досяг 70 млрд дол.

Як наголосили в Reuters, компанія Lazard поки що не коментує своєї участі в можливих дискусіях.

Як повідомляв УНІАН, у середині січня Яресько під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі зазначала, що Україна не виключає проведення переговорів про реструктуризацію боргів для досягнення середньострокової макрофінансової стабільності і при цьому розраховує погодити нову програму співпраці з ключовим кредитором країни - Міжнародним валютним фондом. Міністр наголосила, що нова програма співпраці з МВФ стане не тільки запорукою відновлення стабільності системи державних фінансів, а також маяком для переговорів з іншими кредиторами та власниками українських бондів. При цьому, за словами Яресько, Україна не просто веде переговори про гроші, Україна демонструє готовність вести серйозні системні реформи в різних сферах: в економіці, бюджетній сфері, сфері боротьби з офшорами, у сфері боротьби з корупцією, в судовій системі.

На поточний момент Україна і МВФ реалізують дворічну програму stand-by обсягом 17 млрд дол., підписану у квітні 2014 року. Загалом у 2014 році Україна отримала від МВФ два кредитних транші обсягом 4,6 млрд дол. У цілому за підсумками 2014 року Україна з різних джерел отримала 9 млрд дол., виплативши при цьому 14 млрд дол. боргових зобов'язань. У 2015 році обсяг боргових платежів становить близько 11 млрд дол.

У середині січня уряд України звернувся до Ради директорів МВФ з проханням розглянути можливість затвердження нової програми співпраці з використанням механізму розширеного фінансування Extended Fund Facility (EFF), що передбачає виділення значного обсягу коштів на період до 4 років. Рішення про нову програму прийматиме Рада директорів МВФ на основі результатів роботи місії фонду, яка працює в Києві з 8 січня. Як очікується, місія закінчить свою роботу 30 січня.

Загальна сума державного та гарантованого державою боргу України на 31 грудня 2014 року становила 69,794 млрд дол., що на 3,315 млрд дол., або на 4,53%, менше за показник на початок 2014 року.