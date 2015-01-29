НБУ може провести повторне стрес-тестування деяких банків

Національний банк України не планує проводити повторне стрес-тестування для всіх найбільших банків, проте повторна процедура можлива для окремих фінустанов при їх незгоді з результатами проведеного тесту, повідомив сьогодні журналістам заступник директора Генерального департаменту банківського нагляду НБУ Костянтин Раєвський.

За його словами, повторне стрес-тестування для всіх найбільших банків не планується. «Це дуже дорога процедура. Думаю, що банки будуть не в захваті, якщо їх кожого року в обов'язковому порядку піддаватимуть стрес-тестуванню, тим більше, що стрес-тестування розраховане на певний період», - сказав Раєвський.

За його словами, є банки, які «з блиском» пройшли стрес-тестування, а сума докапіталізації в 66 млрд грн, визначена за результатами тесту, є адекватною.

Також Раєвський повідомив, що НБУ контролює процес докапіталізації банків за підсумками стрес-тестування, але не назвав кінцевої дати та переліку банків, які потребують докапіталізації. «У кожного банку своя картина, це все чітко відстежується, і зараз практично кожен банк має свого куратора, або він працює в банку, або в стінах НБУ», - додав він.

Читайте такожНабув чинності закон, який встановлює правила порятунку банків державоюВодночас, чиновник зазначив, що повторне стрес-тестування можливе для окремих банків. «Це може бути у випадку, якщо банки, яким по стрес-тестуванню передбачені певні дії, цих дій не виконуватимуть, але при цьому доводитимуть, що вони відповідають усім критеріям. Тому як проміжне питання - повторне стрес-тестування», - пояснив він.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Національного банку, загальні потреби в докапіталізації банків за результатами проведеного стрес-тестування 35 банків із групи найбільших і великих за активами становлять 66 млрд грн. Зокрема державним банкам знадобиться 12,5 млрд грн, банкам з іноземним капіталом - 20,5 млрд грн.

Водночас, експерти оцінюють обсяги необхідної докапіталізації у 170 млрд грн, зокрема 134 млрд грн для 35 найбільших банків, а також наголошують, що для стабілізації фінсектора необхідно усунути з ринку неплатоспроможні банки.