Кошти держфонду регіонального розвитку повинні надати на підтримку розвитку громад - Мінрегіон

Мінрегіон наполягатиме на тому, щоб кошти державного фонду регіонального розвитку, в першу чергу, спрямовувалися на підтримку тих програм та проектів регіонального розвитку, що здійснюються в рамках співробітництва територіальних громад, а із прийняттям закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» - на державну допомогу у процесі їх об’єднання, що відповідатиме пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку та відповідних стратегіях розвитку регіонів.

Про це сказав заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України В'ячеслав Негода.

«Підтримка розвитку територіальних громад – це найбільш актуальне питання на даному етапі в процесі реформування місцевого самоврядування. І ми повинні запропонувати якомога більше механізмів, які б стимулювали громади до мобілізації власних зусиль та ресурсів у вирішенні своїх пріоритетних завдань. Такими стимулами є не лише законодавчі зміни, що відбулися у напрямку бюджетної децентралізації, а й додаткова фінансова підтримка з Держбюджету, у тому числі, - кошти фонду регіонального розвитку», - сказав заступник Міністра.

В’ячеслав Негода зазначив, що згідно зі змінами до Бюджетного кодексу, кошти держфонду спрямовуються на реалізацію розроблених регіонами стратегій розвитку, які відповідають пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку. При цьому, кошти між регіонами розподіляються не в ручному режимі, а з дотриманням таких критеріїв: 80 % коштів - між усіма регіонам відповідно до чисельності населення, 20 % - йдуть на підтримку регіонів, в яких показник валового регіонального продукту в розрахунку на одну особу складає менше 75 % середнього показника по країні.

Як повідомлялося, парламент підтримав пропозицію щодо передбачення у державному фонді регіонального розвитку 3 млрд. грн. Крім того, 1 млрд. грн. виділено на підтримку розвитку сільських територій.

Порядок підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, та порядок використання таких коштів (включаючи умови спрямування на таку мету частини коштів місцевих бюджетів) визначаються Кабінетом Міністрів України. А от оцінку та відбір конкретних інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, за словами заступника Міністра, в регіонах здійснюють конкурсні комісії при обласних державних адміністраціях, до складу яких мають входити представники органів місцевого самоврядування, громадськості, науковці, незалежні експерти. Після відповідного відбору програми і проекти надсилаються Мінрегіону для розгляду конкурсною комісією, створеною у Міністерстві. Опрацьований та узагальнений Перелік, Мінрегіон надає на розгляд Кабінету Міністрів України. Розподіл коштів державного фонду регіонального розвитку за адміністративно-територіальними одиницями та інвестиційними програмами і проектами регіонального розвитку затверджується Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

В'ячеслав Негода акцентував увагу на тому, що в поточному році порядок відбору програм та проектів матиме свої особливості по термінах і процедурах, оскільки відповідно до законодавства, цю роботу необхідно було б провести до 1 травня минулого року. Тому дуже важливо вже зараз організувати роз’яснювальну, методичну роботу і надати допомогу органам місцевого самоврядування у підготовці своїх пропозицій для проектів, що мають бути реалізованими у 2015 році.