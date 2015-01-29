Журналісти розвінчали міф про невеликий держборг Росії

Про це пише російське видання Медуза.

У статті розвінчуються стереотипи про те, що держборг США величезний і про невеликий обсяг заборгованості Росії.

В абсолютних цифрах у США великий держборг - більше $18 трильйонів, проте в прив'язці до ВВП він становить, за даними Світового банку, 96,1% ВВП. Це суттєва цифра, але багато країн десятиліттями живуть і з більшим боргом - наприклад, у Франції, Італії і Японії цей показник перевищує 100%.

"Сам собою великий зовнішній борг не може бути причиною дефолту - дефолт може статися, якщо держава не зможе взяти нових кредитів на покриття старих", - пише видання, зазначаючи, що в США зараз з цим проблем немає.

Читайте такожУ Держдумі РФ пропонують у вигляді антисанкції заморозити виплати за зовнішніми боргамиВ той же час, журналісти спростовують улюблений постулат російських посадовців про невеликий обсяг державного боргу РФ.

Безпосередньо державний борг Росії нижчий, ніж в інших великих економік - і в абсолютних значеннях, і у відношенні до ВВП. Однак особливість Росії в тому, що вона має велику кількість держкомпаній, чиї борги дуже великі не тільки в порівнянні з виручкою, але і у відношенні до всього ВВП, пише видання.

За даними Центробанку РФ, зовнішній держборг Росії в розширеному визначенні (так називається борг держави разом із заборгованістю держкомпаній) становить понад $377 млрд. Віддавати ці гроші державі і держкомпаніям стало складніше через девальвацію рубля, а перекредитуватися - через санкції. Таким чином, ризики дефолту держави або держкомпаній останнім часом підвищилися.