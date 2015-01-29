"Нафтогаз" заплатить більше 2 млн гривень за фінансовий аудит

Найбільший енергетичний держхолдинг «Нафтогаз України» заплатить міжнародної компанії Deloitte, що входить в четвірку найбільших аудиторських фірм світу, 2,28 млн грн за послуги з аудиту фінансової звітності, бухгалтерського та податкового обліку.

Як наголошується в повідомленні прес-служби компанії, аудитор був вибраний під час проведення відкритих тендерних торгів.

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«Компанія проведе аудит фінансової звітності НАК «Нафтогаз України» і її філій за 2014 р., щоквартальний і річний аудит фінансової звітності за 2015 р., а також аудит бухгалтерського і податкового обліку», - сказано в повідомленні «Нафтогазу».

Згідно з повідомленням, вартість послуг компанії Deloitte становить 2,28 млн грн. Термін дії договору - до 1 липня 2016 р.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти у країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

«Нафтогаз України» у 2013 році збільшив чистий збиток на 14% - до 12,521 млрд грн від 10,968 млрд грн у 2012 році.

Deloitte - провідна міжнародна компанія, яка входить до четвірки найбільших аудиторських фірм світу і надає послуги у сфері аудиту, оподаткування, консультаційного супроводу транзакцій корпоративних фінансів, управління ризиками та консультування з питань оподаткування і права, а також інших питань, пов'язаних із веденням бізнесу.

Раніше УНІАН повідомляв, що Кабмін докапіталізує «Нафтогаз» на 31,5 млрд гривень за рахунок випуску боргових паперів.