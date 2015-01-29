У НБУ впевнені, що зможуть повернути видані неплатоспроможним банкам кредити

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам заступник директора Генерального департаменту банківського нагляду НБУ Костянтин Раєвський.

«У березні, квітні і травні минулого року банківська система перебувала на межі колапсу. Тобто, якби Нацбанк припинив тоді рефінансування банків і стабілізаційне кредитування, система могла просто впасти», - сказав Раєвський.

За його словами, присутні в НБУ міжнародні радники рекомендували навіть більший обсяг рефінансування. «Була така фраза – «ви зобов'язані кредитувати навіть під котів і собак», - додав Раєвський.

Чиновник упевнений, що Національний банк зможе повернути видані кредити, включаючи неплатоспроможні банки. «Кожен кредит рефінансування і стабілізаційний кредит видається під відповідне забезпечення, яке в будь-якому випадку Національному банку ці засоби відшкодує, навіть якщо банк потрапив в тимчасову адміністрацію чи ліквідацію. Те, що було видано у вигляді стабілізаційного кредиту, забезпечене відповідною заставою, і ліквідатор або тимчасовий адміністратор Національному банку ці гроші поверне», - пояснив він.

На запитання, чому кредити не повертаються на стадії тимчасової адміністрації, Раєвський відповів, що Фонд гарантування вкладів фізосіб у рамках законодавства впродовж трьох-чотирьох місяців шукає потенційного інвестора для банку. «Якщо з'являється потенційний інвестор у банку, він його викуповує, і, відповідно, питання з поверненням рефінансування закриваються самі собою. А якщо фонд не знаходить інвестора і пускає банк у ліквідацію, просить Національний банк відібрати ліцензію, то у такому разі першочергове завдання ліквідатора – розрахуватися з фізичними особами до 200 тисяч (гривень) за рахунок фонду і повернути Національному банку за рахунок реалізації застави рефінансування», - відзначив заступник директора Генерального департаменту банківського нагляду.

За його словами, НБУ може повернути свій кредит у ліквідовуваного банку поза чергою. «Національний банк поза чергою. Згідно із законом, кредити, забезпечені заставою, йдуть поза чергою. Так само як і вкладники до 200 тисяч», - пояснив Раєвський.

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Як повідомляв УНІАН, в 2014 році порівняно з 2013 роком НБУ збільшив обсяг рефінансування банків у 3 рази - до 222,3 млрд грн, що стало максимальною сумою після 169,5 млрд грн у кризовому 2008 року.

Зокрема НБУ видав кредити рефінансування на термін понад 30 календарних днів на загальну суму 115,613 млрд грн 75 банкам. Серед одержувачів цих кредитів є 16 банків, які згодом було визнано неплатоспроможними, і на сьогодні в них здійснюється тимчасова адміністрація або ліквідація.

За місяцями найбільший обсяг наданих НБУ кредитів припадає на лютий, березень і квітень 2014 року, коли банки одержали 18,204 млрд грн, 22,755 млрд грн і 17,170 млрд грн відповідно.

Найбільш популярним забезпеченням за наданими кредитами є державні облігації України, під заставу яких банки одержали 61,559 млрд грн.