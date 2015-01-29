Криза змусила майже 80% росіян економити на покупках - дослідження

Про це йдеться у дослідженні "Російський покупець у нових економічних умовах", проведеному міжнародною аналітичною компанією Nielsen, за підсумками четвертого кварталу 2014 року, передає ТАСС.

У четвертому кварталі 2014 року порівнянний за обсягами кошик товарів став коштувати на 19% більше, ніж на квартал раніше, поскаржилися 70% людей, опитаних Nielsen.

Про необхідність економити в нових економічних умовах заявили три чверті опитаних (78%), причому третина респондентів була змушена скоротити обсяги закуповуваного продовольства.

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Росіяни, прагнучи скоротити господарські витрати, у першу чергу планують економити на розвагах поза домом (50%), купівлі нового одягу (49%), а також коротких відпустках (46%).

Більшість опитаних Nielsen (60%) вважають, що російська економіка перебуває в рецесії.

Для порівняння, у попередньому кварталі про це заявили 42% респондентів. Крім того, кожен третій росіянин вважає, що країна не вийде із кризи у найближчий рік.

"Економічна напруженість у Росії до початку листопада практично не відбивалася на настроях споживачів, але події на валютному ринку у кінці року шокували їх і підірвали впевненість у власному майбутньому", - вважає керуючий директор Nielsen у Східній Європі Кіріакос Кіріаку.

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Зростання цін, яке буде тривати у першій половині 2015 року, призведе до подальшого зниження купівельної спроможності населення. Таким чином, ціна стане ключовим фактором під час здійснення покупки, а не зручність розташування магазину, рівень сервісу і приємні враження від шопінгу, прогнозують аналітики. Російські покупці будуть переходити на дешеві бренди і відмовлятися від товарів не першої необхідності, впевнені експерти.

За підсумками 3-го кварталу 2014 року директор з роботи із роздрібними мережами Nielsen у Східній Європі Ілона Лепп зазначала, що кожен четвертий покупець у Росії у третьому кварталі 2014 року став частіше робити покупки у магазинах низьких цін. Виходячи з попередніх підсумків російських ритейлерів за 2014 рік, перетік покупців із супермаркетів та гіпермаркетів у дискаунтери у 4-му кварталі продовжився. Зокрема, X5 Retail Group заявила про зростання трафіку у магазинах "Пятерочка", а "Діксі" повідомила про помітне зростання продажів у магазинах формату "біля будинку".

Дослідження Nielsen проводилося від 2 до 10 грудня 2014 року. Було опитано понад 1 тис відібраних за статевовіковими квотами онлайн-респондентів із Москви, Санкт-Петербурга, Єкатеринбурга, Новосибірська, Ростова-на-Дону, Нижнього Новгорода, Самари та інших міст.

Раніше УНІАН повідомляв, що реальні доходи росіян за підсумками року скоротилися вперше за 15 років.