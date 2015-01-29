Гонтарева обіцяє очистити банківську систему від "олігархічних" схем

Про це повідомила прес-служба Нацбанку із посиланням на зустріч Гонтаревої з міністром фінансів Сполучених Штатів Америки Джейкобом Лью.

"Ми плануємо створити умови, які зроблять неможливим повернення до цих схем", - цитуються в повідомленні слова Гонтаревої.

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Голова НБУ наголосила, що і надалі буде дотримуватися курсу реформ, які у перспективі повинні створити сприятливий грунт для розвитку стійкої банківської системи України.

За її словами, для завершення розпочатого процесу очищення банківської системи важлива імплементація пакету реформ у законодавче поле, зокрема, змін до законів України "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність", а також Цивільного і Кримінального кодексів України.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України в 2014 році визнав неплатоспроможними 33 банки, у які Фонд гарантування ввів тимчасові адміністрації. У 2015 році тимчасові адміністрації були введені у 3 банки. Національний банк України за відмивання грошей буде ліквідувати банки за прискореною процедурою, відбираючи у них ліцензії.