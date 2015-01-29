Гривня закрила міжбанк на позначці 16,40 за долар
18:13, 29 січня 2015Фінанси
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У четвер, 29 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні відкриття торгів - 16,20/16,40 грн/дол.
Котирування гривні до євро склали 18,37/18,60 грн/євро / Фото УНІАН
Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку, зазначивши, що операції проходили активно.
За словами співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро закрилися на рівні 18,37/18,60 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,2350/0,2380 грн/рубль.
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За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні станом на 17:00 склав 16,09 грн/дол., до цього часу було укладено 233 угоди, обсяг торгів склав 268,91 млн дол.
Нагадаємо, вчора гривня на міжбанку знизилася до 16,37 за долар.
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