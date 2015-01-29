Гривня закрила міжбанк на позначці 16,40 за долар

Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку, зазначивши, що операції проходили активно.

За словами співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро закрилися на рівні 18,37/18,60 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,2350/0,2380 грн/рубль.

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За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні станом на 17:00 склав 16,09 грн/дол., до цього часу було укладено 233 угоди, обсяг торгів склав 268,91 млн дол.

Нагадаємо, вчора гривня на міжбанку знизилася до 16,37 за долар.