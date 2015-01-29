Україна повинна дотримуватися процедур СОТ під час введення мит на імпорт - Томбінський

Про це на прес-конференції в Києві заявив голова представництва ЄС в Україні Ян Томбінський.

«Наскільки я знаю, ці процедури СОТ (щодо узгодження імпортних мит - УНІАН) не були закінчені. Ми всі розуміємо складну ситуацію із платіжним балансом, але процедури необхідно дотримуватися», - сказав Томбінський.

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Також європейський чиновник зазначив, що рішення про введення мит є тимчасовим і виправданим у складній економічній ситуації заходом, який потребує узгодження з міжнародними інститутами.

Раніше УНІАН повідомляв, що ЄС поки не дав згоди на введення Україною додаткових мит на імпорт.

Також повідомлялося, що Верховна Рада 28 грудня ухвалила закон про заходи щодо стабілізації платіжного балансу (№1562), який передбачає тимчасове, строком на 12 місяців, введення додаткових імпортних мит на 100 товарних груп (за ставкою 5-10%), що дозволить збільшити доходи бюджету на 17,6 млрд грн. Під час обговорення цього законопроекту, внесеного урядом, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк зазначив, що імпортний збір вводиться лише після відповідних консультацій із представниками ЄС.

Закон уже викликав критику з боку бізнес-середовища та експертів, які зазначають, що у випадку його введення Україна порушить відразу кілька взятих зобов'язань перед ЄС. Зокрема, йдеться про статтю 30 Угоди про асоціацію, Регламент про надання автономних торгових преференцій, зобов'язання, взяті у рамках Меморандуму про надання макрофінансової допомоги. Також цей закон повинен бути узгоджений з Міжнародним валютним фондом.