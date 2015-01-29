Росіянам можуть заборонити брати валютні кредити

"Враховуючи нинішню ситуацію, що склалася з іпотечними позичальниками, які внаслідок девальвації рубля не можуть погасити свої зобов'язання перед банками, держава просто зобов'язана застрахувати своїх громадян у майбутньому від таких ризиків на валютному ринку і на законодавчому рівні заборонити видачу валютних кредитів фізичним особам", - сказано в пояснювальній записці.

Текст документа розміщений на офіційному сайті палати, він пропонує поправки до Цивільного кодексу, до закону про валютне регулювання та контроль до закону про споживчий кредит.

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Автор законопроекту - депутат Андрій Озеров із фракції "Справедливая Россия", яка у грудні вже намагалася виправити валютне регулювання, запропонувавши повернути обов'язковий продаж експортної виручки.

Мінфін і Центробанк тоді висловилися різко проти законопроекту, а аналітики назвали шкідливим сам факт появи цього документа в умовах підвищеної нервозності на валютному ринку.

Нова ініціатива депутатів, на їхню думку, знизить валютні ризики населення в умовах відсутності гарантій стабільності курсу рубля та захистить громадян "від розорення при іпотечному кредитуванні в іноземній валюті".

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"Положення законопроекту не поширюються на суб'єкти підприємницької діяльності і не вплинуть на ділову активність російського бізнесу", - сказано в пояснювальній записці.

Центробанк РФ уже взяв участь у вирішенні проблем валютних іпотечників, що вийшли у кінці року на вулиці з вимогами полегшити тягар валютних кредитів.

У своєму січневому листі регулятор рекомендував банкам перевести валютну іпотеку в рублі, використовуючи курс станом на початок жовтня 2014 року і застосовуючи ставки, зіставні з рублевими кредитами.

За даними ЦБР, із загального обсягу іпотечних кредитів у 3,4 трильйона рублів на валютну іпотеку припадає близько 3,5 відсотка або близько 117 мільярдів рублів станом на 1 листопада 2014 року.

Раніше УНІАН повідомляв, що прострочені кредити росіян до початку грудня перевищили 881 мільярд рублів.