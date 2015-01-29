Банкіри стурбовані переведенням силових структур на обслуговування в держбанки

19:59, 29 січня 2015
Фінанси
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Найбільші українські банки стурбовані переведенням зарплатних проектів державних силових структур на обслуговування в державні банки.

Фото УНИАН

Про це повідомили журналістам представники банків під час круглого столу.

За словами заступника голови правління «Укрсиббанку» Костянтина Лежніна, щодо структур Міноборони відбувається «жорсткий пресинг» для їх переведення у держбанки. «Зарплати переводяться у держбанки, кредити залишаються в комерційних банках, їх обслуговування істотно погіршується, Нацбанк та уряд роблять вигляд, що нічого не відбувається», - сказав він.

За словами банкіра, на сьогоднішній день комерційними банками видано близько 30 млрд грн кредитів працівникам бюджетної сфери, які зазвичай обслуговуються за рахунок надходжень зарплати, тому переведення держструктур у держбанки призводить до різкого перекосу у платіжній дисципліні за кредитами і додаткових ризиків банківської системи.

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«Документ, випущений урядом, не є документом як таким, оскільки виконавча влада має певну номенклатуру актів, випускаючи які, вона керує державою. Протокольні доручення одного вищого чиновника - це ніщо. Це свавілля», - наголосив радник голови правління «Приватбанку» Віктор Лисицький.

Заступник голови правління державного «Ощадбанку» Антон Тютюн не погодився зі звинуваченнями у нечесній конкуренції та зазначив, що обслуговування силовиків у держбанках в умовах воєнних дій у країні доцільно для нерозголошення військової таємниці і персональних даних силовиків.

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«Відбір банків для обслуговування держпідприємств має бути більш жорстким. Це не той список банків, який зараз затверджений і висить на сайті Мінфіну, де близько 60 банків, з яких уже кілька в стадії ліквідації. Безумовно, це повинен бути більш жорсткий відбір із більш чіткими критеріями», - сказав він.

Виконавчий директор Незалежної асоціації банків України Олена Коробкова повідомила, що асоціація намагалася створити з цього питання робочу групу за участю НБУ та Мінфіну. «Консенсусу з приводу створення робочої групи не було, і ми звернулися до профільного комітету Верховної Ради. Є підтримка банківського співтовариства, і якщо питання потрібно виносити і вирішувати на рівні законодавства, то комітет готовий виступити з відповідною ініціативою», - сказала вона.

Як зазначив заступник директора Генерального департаменту банківського нагляду НБУ Костянтин Раєвський, якщо вибрати низку банків і сказати, що цим банкам можна довіряти, то для ринку це означатиме, що іншим банкам довіряти не можна, а це може призвести до непередбачуваних наслідків. За його словами, Національний банк рекомендує держпідприємствам під час вибору банку насамперед керуватися критеріями надійності фінустанови, а не формою власності. «У Національного банку підхід один - щоб держпідприємства обслуговувалися у стабільних, надійних банках», - сказав Раєвський.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого року уряд протокольними рішеннями зобов'язав низку силових структур перевести підконтрольні організації на розрахунково-касове обслуговування у державні банки.

Пізніше перший заступник голови НБУ Олександр Писарук повідомив, що Національний банк разом із Міністерством фінансів розробляє чіткі критерії відбору банків для обслуговування державних підприємств і під ці критерії, крім державних, будуть підпадати і приватні банки.

Згідно з останніми даними Міністерства фінансів, до уповноважених банків для виплати зарплат бюджетникам належать 64 комерційних банки, включаючи найбільші фінустанови.

У листопаді Мінфін за запитом УНІАН повідомив, що розробив проект постанови про нові вимоги до банків, що обслуговує зарплатні проекти бюджетних установ, який передбачає позбавлення банку такого права у випадку невиконання нових вимог у тримісячний термін, однак документ досі не оприлюднено.

На думку учасників ринку - найбільших банків, під час вибору банку для обслуговування зарплатних проектів бюджетних установ потрібно керуватися прозорими ринковими принципами і насамперед побажаннями клієнта-держпідприємства.

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