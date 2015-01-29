Російський рубль трохи зріс до вечора через підвищення цін на нафту

Не на користь рубля ризики виходу з російських активів після погіршення кредитного рейтингу РФ до "сміттєвого" статусу і несприятливі економічні перспективи Росії, передає Reuters.

Зокрема, очікується зниження ВВП РФ на 4,2 відсотка у поточному році, водночас опитані аналітики переглянули у бік підвищення рублевий курс долара.

Додатковим негативним фактором від середини тижня виступає завершення січневого податкового періоду, з чим може бути пов'язане зниження продажу експортної валютної виручки.

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До 17.00 пара долар/рубль розрахунками "завтра" оцінювалася в 68,83, що на 1,15 відсотка вище від попереднього закриття.

Пара євро/рубль розрахунками "завтра" до цього часу набрала майже 1,37 відсотка і торгувалася поблизу позначки 77,95.

Центробанк у понеділок відновив продаж валюти з коштів Мінфіну після майже двотижневої паузи, але у дуже малих обсягах - сумарно $60 мільйонів за понеділок і вівторок.

Такі операції ЦБ проводить у нерегулярному режимі як один із заходів стабілізації валютного ринку, оголошених у грудні, причому регулятор від середини минулого місяця не проводить власних інтервенцій за рахунок продажу валюти із ЗВР, вважаючи за краще давати валютну ліквідність у вигляді репо.

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У середу ввечері Федеральна резервна система США за підсумками дводенного засідання повідомила, що американська економіка рухається у правильному напрямку, незважаючи на турбулентність світових ринків. Згідно із прогнозами низки чиновників та економістів, підвищення процентних ставок ФРС може відбутися між червнем і вереснем.

Підсумок засідання став сюрпризом для частини ринкових гравців, що чекали сигналів про можливе перенесення початку посилення політики ФРС на фоні м'якої політики інших найбільших світових центробанків і в умовах зниження нафтових цін, що призвело до закриття коротких доларових позицій і продажу ризикованих активів, набраних на таких сподіваннях.

У четвер відбудеться зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС, де будуть обговорюватися пролонгація колишніх санкцій проти Росії і введення нових на тлі відновлення боїв на сході України, а остаточне рішення може бути прийняте 12 лютого на саміті Євросоюзу.

У фокусі уваги російського валютного ринку і п'ятнична рада директорів Банку Росії, але ймовірність зниження ключової ставки за середнього прогнозу річної інфляції 11 відсотків більшість аналітиків оцінюють як незначну, очікуючи пом'якшення політики ЦБ не раніше другого кварталу.

Північноморська суміш Brent до 17.00 дорожчає майже на півтора відсотка, оцінюється у $49,17 за барель.

Пара євро/долар дорожчає на третину відсотка, торгується поблизу позначки $1,1330.

Раніше УНІАН повідомляв, що російський рубль впав нижче 69 за долар.