Австралійський долар впав до мінімуму 5,5 років

Австралійський долар піднявся до $0,7794 з зазначеного в четвер мінімального з липня 2009 року рівня $0,7720. За січень австралійський долар подешевшав на 4,7% і завершить в мінусі третій місяць поспіль, пише Рейтер.

"Падіння австралійського долара за останню добу було приголомшливим. Очікування від наради Резервного банку Австралії наступного тижня все вищі і вище", - сказав стратег Bank of New Zealand Райко Шаріф.

Котирування ф'ючерсів на облігації передбачають 70-відсоткову ймовірність того, що Резервний банк Австралії знизить процентні ставки з 2,5% на нараді 3 лютого. На початку тижня така ймовірність оцінювалася не більш ніж у 10%. У четвер Резервний банк Нової Зеландії повідомив про можливість зниження процентних ставок, хоча в грудні говорив про необхідність посилення політики.

Новозеландський долар впав до чотирирічного мінімуму $0,7235, а канадський долар - до шестирічного мінімуму 1,2678 за $1.

Курс євро до швейцарського франка піднявся до 1,0464 франка на тлі чуток про інтервенції Швейцарського національного банку. Проти долара, євро подорожчав на 0,17% до $1,338, але за січень подешевшав більш ніж на 6%.

Інфляція в єврозоні може виявитися нижчою за прогноз, бо споживчі ціни в Німеччині в січні знизилися вперше з 2009 року, коли в розпалі була світова фінансова криза.

Читайте такожЄвро обвалився щодо долара до 9-річного мінімуму

Курс долара до ієни знизився на 0,34% до 117,86 ієни. Ринок чекає попередній показник ВВП США, який, на думку аналітиків, зріс в четвертому кварталі на 3%.