Місія МВФ продовжила свою роботу в Україні - джерело

Місія Міжнародного валютного фонду продовжила свою роботу в Україні до кінця наступного тижня, повідомило УНІАН поінформоване джерело в уряді.

«Місія продовжить роботу до кінця наступного тижня», - сказав співрозмовник агентства.

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Як повідомляв УНІАН, у середині січня уряд України звернувся до Ради директорів МВФ з проханням розглянути можливість затвердження нової програми співпраці з використанням механізму розширеного фінансування Extended Fund Facility (EFF), що передбачає виділення значного обсягу коштів на період до 4 років.

Рішення про нову програму буде приймати Рада директорів МВФ на підставі результатів роботи місії фонду, яка працює в Києві з 8 січня. Як очікувалося, місія мала закінчити свою роботу 30 січня.

За словами міністра фінансів Наталії Яресько, Україна розраховує погодити нову програму співпраці з ключовим кредитором країни - Міжнародним валютним фондом в найближчі дні і отримати перший кредитний транш за новою програмою до кінця лютого.

На поточний момент Україна та МВФ реалізують дворічну програму stand-by обсягом 17 млрд дол., підписану в квітні 2014 року. Всього в 2014 році Україна отримала від МВФ два кредитних транші обсягом 4,6 млрд дол. В цілому за підсумками 2014 року Україна з різних джерел отримала 9 млрд дол., виплативши при цьому 14 млрд дол. боргових зобов'язань. У 2015 році обсяг боргових платежів становитиме близько 11 млрд дол.