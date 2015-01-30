Morgan Stanley погіршив прогноз спаду ВВП Росії до 5,6%

Американський банк Morgan Stanley погіршив прогноз щодо економічного спаду в Росії в 2015 році до 5,6% з очікуваних раніше 1,7% на тлі ризиків введення Заходом нових санкцій проти Росії, заявила економіст банку Аліна Слюсарчук, передає Прайм.

Прогноз на 2016 рік також погіршили: тепер інвестбанк очікує зниження економіки на 2,5% проти попереднього прогнозу зростання на 0,8%.

"Рецесія буде тривати набагато довше, на відміну від V-подібного відскоку в 2009 році, особливо враховуючи ризик подальших санкцій", - цитує Слюсарчук агентство Bloomberg.

За даними Morgan Stanley, середня ціна на нафту в 2015 році становитиме 55 доларів за барель, а в 2016 році - 64 долара за барель. Курс долара до рубля в кінці 2015 року, за прогнозами аналітиків, складе 72 рубля за долар. На їхню думку, гнучкість рубля допоможе йому пристосуватися до нових цін на нафту.

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За прогнозами аналітиків інвестбанку, Центробанк Росії збереже ключову ставку на рівні 17% річних до середини 2015 року.

Відносини Росії і Заходу у 2014 році погіршилися у зв'язку з ситуацією в Україні. Влітку минулого року ЄС і США від точкових санкцій проти окремих осіб і компаній перейшли до заходів проти цілих секторів російської економіки. У відповідь Росія обмежила імпорт продовольчих товарів з країн, які ввели проти неї санкції: США, країн ЄС, Канади, Австралії і Норвегії.