Борги російських корпорацій і банків погіршать позиції рубля у лютому

Рубль дешевшав на початку п'ятничних торгів в умовах зниження продажу експортної виручки і зростання попиту на валютну ліквідність наприкінці календарного місяця і на тлі негативної динаміки нафти, повідомляє Рейтер.

Із початку лютого може посилитися після січневого перепочинку негативний для рубля фактор погашення зовнішніх позик в умовах неможливості західного рефінансування: корпораціям і банкам необхідно буде повернути $18 мільярдів кредитів і відсотків проти $6 мільярдів цього місяця.

Із них понад $7 мільярдів припадає на борги Роснефти, усього в поточному році цій нафтовій компанії необхідно погасити $19,5 мільярда.

Читайте також"Роснефть" просить близько $19 млрд із коштів пенсійного стабфондуНа 10.30 мск пара долар/рубль розрахунками "завтра" оцінювалася у 68,99, що більш ніж на третину відсотка вище попереднього закриття.

Пара євро/рубль розрахунками "завтра" на цей час торгувалася поблизу позначки 78,12, набираючи більше піввідсотка.

Північноморська суміш Brent із початку дня втрачає 0,6 відсотка вартості й оцінюється у $48,83 за барель.

Пара євро/долар торгується з мінімальними змінами поблизу $1,1320.

У фокусі уваги російського валютного ринку і п'ятнична рада директорів Банку Росії, але ймовірність зниження ключової ставки при середньому прогнозі річної інфляції до 11 відсотків більшість аналітиків оцінюють як незначну, очікуючи пом'якшення політики ЦБ не раніше другого кварталу.