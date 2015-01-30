Україна не збирається реструктуризувати борг перед Росією в $3 млрд - WSJ

Україна має намір реструктуризувати боргові зобов'язання за єврооблігаціями найближчим часом, однак це не стосується виплат за $3 млрд євробондів, які купила Росія, пише The Wall Street Journal з посиланням на свої джерела.

За словами джерел видання, виплата $3 млрд євробондів, придбаних Росією в 2013 році, не є предметом нинішніх переговорів щодо реструктуризації. Вони, швидше за все, будуть повністю погашені в грудні 2015 року.

Поки що Київ регулярно проводить виплати, незважаючи на зменшення фінансових резервів. У той же час Росія може зажадати дострокового погашення, оскільки Київ перевищив ліміт боргу до ВВП, пише «Дзеркало тижня».

В України зараз близько $18 млрд суверенних єврооблігацій, у тому числі $3 млрд боргу Росії, і ще $4 млрд за квазі-суверенними єврооблігаціями.

Раніше повідомлялося, що РФ загрожує достроково вимагати $3 млрд за кредитом Путіна-Януковича.

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Як відомо, 17 грудня 2013 року президенти Віктор Янукович і Володимир Путін домовилися про надання кредиту Україні на $15 млрд. Україна встигла отримати тільки перші $3 млрд шляхом викупу українських єврооблігацій російськими держбанками (євробонди були випущені 20 грудня з терміном погашення в 2015 році і ставкою купона 5%).