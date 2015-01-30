Курс євро перевищив 80 рублів після зниження Банком Росії ключової ставки

Курс євро щодо рубля на Московській біржі перевищив 80 рублів на заявах Центробанку Росії про ключову ставку і рівень інфляції.

Про це пише Газета.ru.

Зокрема, на 13.48 мск курс євро зростав на 2,48 рубля, досягаючи позначки у 80,15 рубля.

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Раніше стало відомо, що ЦБ знизив ключову ставку до 15%.