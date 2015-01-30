Банк Росії несподівано знизив ключову ставку

Банк Росії за підсумками засідання ради директорів в п'ятницю ухвалив рішення знизити ключову ставку до 15% з 17%, йдеться в прес-релізі регулятора, передає РИА Новости.

"Рада директорів Банку Росії прийняла рішення знизити ключову ставку з 17,00% до 15,00% річних, враховуючи зміну балансу ризиків прискорення зростання споживчих цін і охолодження економіки. Прийняте 15 грудня 2014 року Банком Росії рішення про різке підвищення ключової ставки призвело до стабілізації інфляційних та девальваційних очікувань у тій мірі, в якій розраховував Банк Росії", - йдеться в повідомленні регулятора.

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Експерти очікували, що ЦБ РФ збереже ключову ставку на рівні 17%, оскільки умови для її зниження поки не сформувалися: інфляція в РФ залишається високою, а рубль - слабким.