Два з найбільших банків в Україні закінчили рік, втративши по мільярду

2013 рік банк «Надра» завершив із прибутком 2,374 млн грн, повідомляється у звітності на сайті банку. У звітності на сайті банку "Аваль" повідомляється про прибуток за 2013 рік у розмірі 730,045 млн грн.

Відповідно до звітності, від початку року активи банку "Аваль" зросли на 7,82% - до 46,859 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 9,83%, до 29,705 млрд грн, зобов'язання - на 12,39%, до 40,711 млрд грн, кошти клієнтів - на 9,01%, до 28,800 млрд грн, власний капітал знизився на 15,04% - до 6,148 млрд грн, статутний капітал не змінився і становить 3,003 млрд грн.

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Також на сайті банку "Надра" повідомляється, що від початку року активи банку зросли на 13,30% - до 35,878 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 24,23%, до 31,097 млрд грн, зобов'язання - на 19,97%, до 32,492 млрд грн, кошти клієнтів знизилися на 15,71%, до 11,002 млрд грн, власний капітал - на 16,02%, до 3,386 млрд грн, статутний капітал не змінився і становить 3,890 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, банк «Надра» працює на ринку України від 1993 року та входить у групу найбільших за обсягом активів. Основний акціонер банку - компанія Centragas Holding AG - структура, афільована із групою компаній Дмитра Фірташа Group DF (Австрія, 89,9659% акцій банку).

«Райффайзен Банк Аваль» (Київ) працює на ринку України від 1992 року і входить до групи найбільших банків.

Від 2005 року банк належить міжнародній фінансовій групі «Райффайзен Банк Інтернаціональ», Австрія (96,41% акцій банку).

Раніше УНІАН повідомляв, що за рік українці забрали з банків майже третину депозитів.