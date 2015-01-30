Офіційний курс гривні різко впав до нового історичного мінімуму - 16,15 за долар

Національний банк України сьогодні, 30 січня, з 14:00 установив офіційний курс гривні до долара на рівні 16,1578 грн/дол., що на 20 копійок нижче за попереднє мінімальне значення на рівні 15,9543 грн/дол., встановлене вчора, 29 січня, повідомляється на сайті регулятора.

За даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку станом на 14:00 становив 16,1070 грн/дол., курс за підсумками сьогоднішнього індикативного аукціону НБУ для визначення рівноважного курсу – 16,0072 грн/дол.

Читайте такожРинок ще шукає рівноважний курс гривні - ГонтареваЯк повідомляв УНІАН, у 2014 році регулятор перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку, і в результаті гривня протягом року знецінилася до долара США за офіційним курсом удвічі.

З моменту введення гривні в обіг у 1996 році вона різко девальвувала двічі: у 1998 році майже утричі - до близько 5 грн з 1,8 грн за долар, а також наприкінці 2008 року - майже удвічі, до 8 грн/дол.